Gaza Netanyahu | Accettiamo la nuova proposta di Witkoff sul cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi

Gb critica Tel Aviv: "Le nuove colonie sono un deliberato ostacolo alla pace". Il premier israeliano: "Nella Striscia non c'è carestia, la popolazione è in carne e non fa esercizio". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, Netanyahu: "Accettiamo la nuova proposta di Witkoff sul cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi"

Netanyahu e Trump tra negoziati su Teheran, sospensione nucleare e crisi a Gaza - Il panorama diplomatico mediorientale è in continua evoluzione, con Benjamin Netanyahu e Donald Trump al centro di negoziati intensi sul programma nucleare di Teheran e la crisi a Gaza. 🔗continua a leggere

