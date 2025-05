Gaza Netanyahu | Accettiamo la nuova proposta di Witkoff sul cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi ma Hamas frena

Accettiamo la proposta di Witkoff su un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi, nonostante le resistenze di Hamas. Intanto, la scrutinata Londra critica le nuove colonie di Tel Aviv come ostacolo alla pace, mentre il gruppo terroristico valuta le garanzie per la fine del conflitto.

Gb critica Tel Aviv: "Le nuove colonie sono un deliberato ostacolo alla pace". Il gruppo terrorista: "Non c'è una garanzia sulla fine della guerra, stiamo valutando". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, Netanyahu: "Accettiamo la nuova proposta di Witkoff sul cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi", ma Hamas frena

Netanyahu e Trump tra negoziati su Teheran, sospensione nucleare e crisi a Gaza - Il panorama diplomatico mediorientale è in continua evoluzione, con Benjamin Netanyahu e Donald Trump al centro di negoziati intensi sul programma nucleare di Teheran e la crisi a Gaza. 🔗continua a leggere

