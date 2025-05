Gaza Netanyahu accetta piano Usa per tregua | imposto cessate il fuoco di 60 giorni e scambio di 10 ostaggi israeliani contro 1100 palestinesi

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha accettato il piano degli Stati Uniti per un cessate il fuoco di 60 giorni tra Gaza e Israele, con uno scambio di 10 ostaggi israeliani contro 1100 palestinesi. La proposta prevede negoziati per una tregua duratura mentre Hamas deve ancora rispondere. Questo accordo rappresenta un passo importante verso la de-escalation del conflitto nella regione.

Il premier israeliano ha accettato la proposta, Hamas non si è ancora espresso; durante il cessate il fuoco avverranno i negoziati per una tregua duratura e lo scambio di ostaggi, 1 israeliano per 110 palestinesi Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato di aver accettato i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Netanyahu accetta piano Usa per tregua: imposto cessate il fuoco di 60 giorni e scambio di 10 ostaggi israeliani contro 1100 palestinesi

Gaza, media arabi: "Trump potrebbe annunciare tregua a breve" | Raid israeliano su una scuola: oltre 30 morti - Tensioni crescenti a Gaza, dove un raid israeliano ha colpito un'istituzione scolastica, causando oltre 30 vittime. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Gaza Netanyahu Accetta Piano Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Fonti da Gaza: Hamas accetta proposta accordo tregua. Inviato Usa smentisce - Procuratrice, nomina nuovo capo dello Shin Bet non valida; Iratxe García: Non siamo complici del massacro di Netanyahu a Gaza.; Israele determinato a portare avanti i suoi piani; Gaza, media: “Hamas accetta la proposta di tregua Usa”. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tregua a Gaza, Netanyahu: “Pronti ad accettare il piano di Witkoff”. I punti dell'accordo - Hamas non ha ancora risposto. Permangono dubbi sulla durata del cessate il fuoco mentre il premier israeliano ha sottolineato come “non crediamo che rilasceranno gli ostaggi, quindi continueremo a com ... 🔗Secondo msn.com

Gaza, media: «Israele accetta proposta tregua Usa». Accordo con Hamas: cessate il fuoco per 60 giorni - In una serie di attacchi israeliani contro edifici residenziali nel campo profughi di Bureij, nel centro della Striscia di Gaza, sono rimaste uccise 19 persone, scrive Al Jazeera citando il ministero. 🔗Segnala ilmattino.it

Gaza, Netanyahu “Israele pronto ad accettare la proposta di Witkoff” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗Come scrive msn.com