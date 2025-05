Gaza Morti inaccettabili

Esordisce chiedendo un minuto di silenzio per le vittime palestinesi e israeliane. L’aula della Camera prima, poi quella del Senato eseguono ed è quasi l’unico momento di concordia nel durissimo scontro che accompagna l’informativa del governo sulla situazione a Gaza. Antonio Tajani in realtà esprime la posizione più dura mai presa dall’esecutivo nei confronti di Netanyahu, che pure non nomina mai. Il ministro degli Esteri parla non a titolo personale ma in rappresentanza dell’esecutivo. Buona parte del quale siede accanto a lui, incluso Salvini: manca Giorgia Meloni in volo per Samarcanda. "La legittima reazione all’insensato attacco terroristico sta assumendo forme inaccettabili: Israele si fermi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gaza "Morti inaccettabili"

M.O., Gaza: 2 morti in attacco di Israele a ospedale di Khan Younis - Due persone sono morte e numerosi civili sono rimasti feriti nell'attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Younis, secondo quanto riportato dal ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas. 🔗continua a leggere

Cannonate e raid aerei israeliani su Gaza, almeno 4 morti