Gaza migliaia prendono d' assalto il deposito di cibo dell' Onu

Migliaia di palestinesi a Gaza hanno preso d'assalto un magazzino del Programma Alimentare Mondiale (PAM) a Deir el-Balah, sottraendo cibo destinato all'assistenza umanitaria. Questo episodio evidenzia le profonde tensioni e le difficoltĂ di accesso alle risorse in una zona colpita da crisi e conflitto.

Deir el-Balah, 29 mag. (askanews) - Migliaia di palestinesi hanno fatto irruzione in un magazzino pieno di aiuti del Programma Alimentare Mondiale (PAM) nel centro di Gaza, a Deir el-Balah, portando via sacchi e cartoni di cibo destinati alla distribuzione. Il Programma delle Nazioni Unite ha confermato che il suo magazzino è stato preso d'assalto da una folla di affamati, mentre risuonavano colpi d'arma da fuoco. Nelle prime informazioni si parlava di due persone morte e molte rimaste ferite. Il Fondo umanitario di Gaza ha poi smentito i morti, i feriti di massa e il caos nei suoi siti di distribuzione degli aiuti, affermando che solo due persone sono rimaste ferite nelle sue strutture da quando ha iniziato a operare a Gaza alcuni giorni fa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gaza, migliaia prendono d'assalto il deposito di cibo dell'Onu

