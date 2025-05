Gaza Metsola | Situazione tragica e catastrofica troppi figli uomini e donne morti lavorare al processo dei due Stati - VIDEO

La crisi a Gaza rimane una situazione tragica e catastrofica, con molte vittime tra uomini, donne e bambini, mentre si cerca di avviare un processo di pace tra due stati. In un momento cruciale, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha ribadito l'importanza di un impegno condiviso, intervenendo anche all'UniversitĂ Cattolica di Milano per promuovere un dialogo sulle sfide europee e internazionali.

Metsola ha rilasciato delle parole importanti su Gaza. Le ennesime dopo quelle di qualche giorno fa all'assemblea di Confindustria La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola è stata ospite oggi all'universitĂ Cattolica di Milano in occasione dell'iniziativa "Europa: domande aperte".

Gaza, anche Roberta Metsola si sveglia: "Terribile situazione nella Striscia", la premier Giorgia Meloni invece tace - Nel contesto di un'emergenza umanitaria sempre piĂą grave a Gaza, la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, si esprime mentre la premier italiana Giorgia Meloni resta in silenzio. 🔗continua a leggere

