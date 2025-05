Gaza l’Italia si offre per ospitare l’unico figlio sopravvissuto della dottoressa Alaa Al-Najjar Tajani | Stiamo capendo se ci sono le condizioni

L'Italia si propone di accogliere il piccolo Adam, unico sopravvissuto della famiglia della dottoressa Alaa al-Najjar di Gaza, in un gesto di solidarietà umanitaria. Attualmente in corso valutazioni per garantire le condizioni adeguate, dopo aver già portato in Italia 130 bambini e 170 persone dai territori palestinesi.

«Abbiamo già portato in Italia 130 bambini da Gaza, in totale 170 persone. Ora stiamo cercando di accogliere anche il piccolo Adam, unico sopravvissuto dei dieci figli della dottoressa Alaa al-Najjar ». Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, rispondendo alle critiche di Chiara Appendino (M5S), che lo aveva paragonato a Ponzio Pilato. «Non si può speculare sulla sofferenza dei popoli – ha aggiunto Tajani –. Noi ci preoccupiamo di salvare vite umane, non di fare propaganda». Stando a quanto afferma il ministro, «ci sono offerte anche da altri Paesi» per far uscire il bambino da Gaza. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Gaza, l’Italia si offre per ospitare l’unico figlio sopravvissuto della dottoressa Alaa Al-Najjar. Tajani: «Stiamo capendo se ci sono le condizioni»

