Gaza l' appello dello zio per l' unico figlio sopravvissuto della pediatra | Per favore salvate quel bambino curatelo in Italia

Un appello urgente dello zio di Adam, il solo sopravvissuto di una famiglia di dieci fratellini in Gaza, chiede aiuto per il bambino in condizioni disperate. Il piccolo ha bisogno di cure specializzate che l'ospedale palestinese non può garantire; aiutiamo a salvarlo e a portarlo in Italia per ricevere le cure necessarie.

"Il piccolo Adam è in condizioni disperate e ha bisogno di esami e di assistenza accurata, che l'ospedale Nasser di Khan Younis non può dargli. Aiutate l'unico superstite dei dieci fratellini morti sotto le bombe israeliane". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, l'appello dello zio per l'unico figlio sopravvissuto della pediatra: "Per favore salvate quel bambino, curatelo in Italia"

Appello degli artisti al Festival di Cannes contro il silenzio sulla guerra a Gaza - In occasione dell'imminente Festival di Cannes, importanti figure del cinema, tra cui Pedro Almodovar e Richard Gere, si uniscono in un appello contro il silenzio sulla guerra a Gaza. 🔗continua a leggere

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Gaza, l'appello dello zio per l'unico figlio sopravvissuto della pediatra: Per favore salvate quel bambino, curatelo in Italia; Gaza, appello per l’ultimo figlio della dottoressa Alaa: “Curate in Italia mio nipote ferito”. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Gaza, appello per l’ultimo figlio della dottoressa Alaa: “Curate in Italia mio nipote ferito” - Parla lo zio dell’unico superstite tra i dieci figli di al-Najjar, uccisi dalle bombe dell’esercito israeliano ... 🔗Segnala repubblica.it

Ostilità a Gaza e in Israele – Appello Flash per i Territori Palestinesi Occupati - L’Appello ... Pubblici di Gaza, sono stati distrutti 752 edifici residenziali e non residenziali, per un totale di 2.835 unità abitative. Altre 1.791 unità abitative sono state danneggiate in modo ... 🔗unric.org scrive

“Mio zio Hamdi e gli altri 10 mila che mancano all’appello” - E poi c’è la mia amica Malak, voleva diventare un’insegnante come mio zio. Viveva nel nord di Gaza, ma la sua casa è stata distrutta da un raid aereo. Da allora, nessuno è riuscito a ... 🔗Segnala repubblica.it

The Last Day of Gaza