Gaza l’ambasciatore palestinese all’Onu scoppia in lacrime | Le fiamme e la fame stanno divorando i nostri bambini video

Durante una riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, l'ambasciatore palestinese Riyad Mansour si è commosso e ha pianto raccontando la drammatica situazione a Gaza, dove fiamme e fame stanno devastando la vita dei civili. Un momento intenso che ha evidenziato il forte dolore e la sofferenza della popolazione palestinese.

Momenti drammatici al Consiglio di sicurezza dell’Onu quando l’ambasciatore palestinese Riyad Mansour è scoppiato in lacrime mentre parlava della situazione a Gaza. “È insopportabile”, ha esclamato battendo i pugni sul tavolo prima di prendersi la testa tra le mani singhiozzando. “Scusatemi ma ho dei nipoti. Vedere quello che succede in Palestina senza fare niente è intollerabile per qualunque essere umano”. Onu, le lacrime dell’ambasciatore palestinese. Nel video, diventato virale, Mansour, ieri sera al Palazzo di Vetro, ha parlato della straziante situazione palestinese nella Striscia. Poi non ha retto l’emozione scoppiando a piangere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Gaza, l’ambasciatore palestinese all’Onu scoppia in lacrime: “Le fiamme e la fame stanno divorando i nostri bambini” (video)

Bimbo palestinese da Gaza a Napoli per terapie mediche: al Santobono per cure salvavita - Un bimbo palestinese, proveniente dalla Striscia di Gaza, è arrivato a Napoli per ricevere cure salvavita presso l'ospedale Santobono. 🔗continua a leggere

