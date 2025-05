Gaza la smentita di Israele e Hamas | Nessun accordo per la tregua di 60 giorni prevista dal piano Usa

Israele e Hamas non hanno raggiunto un accordo per la tregua di 60 giorni proposta dal piano degli Stati Uniti, mentre il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si mostra disponibile a negoziati sul rilascio di ostaggi e un possibile cessate il fuoco a Gaza. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con tensioni ancora alte nella regione.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato alle famiglie degli ostaggi che il suo governo è pronto a fare passi avanti verso un accordo per il rilascio dei prigionieri e l’avvio di un cessate il fuoco a Gaza, basandosi sulla nuova proposta presentata da Steve Witkoff, inviato speciale della Casa Bianca per il Medio Oriente. La notizia è stata riportata dal sito americano Axios, che cita un alto funzionario israeliano presente all’incontro. Parallelamente, Al Arabiya, attraverso un post sul proprio profilo X, ha riferito che Witkoff sarebbe stato informato di un’intesa già raggiunta tra Israele e Hamas per una tregua di 60 giorni. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Gaza, la smentita di Israele e Hamas: «Nessun accordo per la tregua di 60 giorni prevista dal piano Usa»

Hamas annuncia la liberazione di Idan Alexander, il «regalo» a Trump per stanare Israele: «Pronti a un accordo per la fine della guerra a Gaza» - Hamas ha annunciato il rilascio di Idan Alexander, un cittadino israeliano e americano detenuto a Gaza dal 7 ottobre 2023. 🔗continua a leggere

