Gaza continua a essere al centro di una crisi umanitaria drammatica, con il governo che si impegna attivamente nell’offrire aiuto e nel chiedere un immediato cessate il fuoco. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha espresso la propria solidarietà, sottolineando l’indignazione per le vittime civili e le profonde radici storiche del conflitto.

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Senato Ignazio La Russa in un’intervista al Corriere della Sera fa proprie le parole di Antonio Tajani su Gaza, “l’indignazione per le morti innocenti” e le forme “assolutamente drammatiche e inaccettabili del conflitto in cui bambini, donne e anziani pagano colpe non loro”. E ricorda che “l e radici della guerra hanno origine nel massacro del 7 ottobre e nella condizione di cattività in cui versano gli ostaggi israeliani. E tutto questo senza che ci siano stati fino al momento passi indietro da parte dei terroristi di Hamas e dei loro protettori iraniani, uniti nel disegno di voler cancellare lo Stato di Israele”. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Gaza, La Russa “Il Governo non si è risparmiato nel fornire aiuto e nel chiedere il cessate il fuoco”

