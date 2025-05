Gaza la Freedom Flotilla pronta a salpare dall’Italia per rompere l’assedio | Ognuno di noi ha l’obbligo morale di fare qualcosa

La Freedom Flotilla dall’Italia si prepara a salpare con l’obiettivo di rompere l’assedio di Gaza attraverso un’azione di aiuto umanitario non violenta. Dopo un attacco di droni e il forte impegno internazionale, questa missione rappresenta un gesto di solidarietà e responsabilità morale per sostenere la popolazione palestinese.

Riparte dall’Italia la missione della Freedom Flotilla. Dopo aver subito un attacco di un drone un mese fa al largo delle coste di Malta, la nave umanitaria proverà nuovamente a “rompere l’assedio” di Gaza in modo non violento per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese. Partirà nel weekend del 30 maggio e 1 giugno da Catania, dopo una due giorni di incontri aperti a tutta la popolazione. L’obiettivo dichiarato è quello di arrivare a Gaza. Un viaggio che potrebbe durare dai sette ai dieci giorni. Ma il condizionale è d’obbligo. “A Maggio, droni israeliani hanno bombardato la “Conscience” in acque europee, ma questo non ci fermerà” scrivono in una nota gli organizzatori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it