Gaza Italia disponibile ad accogliere Adam | è l’unico fratellino sopravvissuto a raid israeliano

L'Italia si è detta disponibile ad accogliere Adam, il fratellino sopravvissuto in Gaza dopo il drammatico raid israeliano che ha colpito la sua famiglia. Un gesto di solidarietà che sottolinea l'impegno dell'Italia nei confronti delle vittime civili e dei bambini tremendamente colpiti dal conflitto.

(Adnkronos) – Il governo italiano ha dato la sua disponibilità a trasferire in Italia Adam, l'unico dei dieci figli di una dottoressa di Gaza sopravvissuto a un raid israeliano contro la sua casa a Khan Younis una settimana fa. Lo fa sapere la Farnesina in una nota, secondo cui il ministro degli Esteri Antonio Tajani . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gaza, Italia disponibile ad accogliere Adam: è l’unico fratellino sopravvissuto a raid israeliano

Gaza disperata. Bambini malati trasferiti in Italia con 2 voli - Il dramma umanitario a Gaza si aggrava, colpendo in particolare i più vulnerabili: i bambini malati. Due voli hanno portato in Italia alcuni di loro, dopo settimane di sofferenza. 🔗continua a leggere

