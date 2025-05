Gaza Israele mostra ai media gli aiuti umanitari nella Striscia

Giovedì, l'esercito israeliano ha aperto le porte ai media internazionali presso il valico di Kerem Shalom, mostrando le operazioni di consegna degli aiuti umanitari nella striscia di Gaza. Mentre Israele afferma di continuare a fornire rifornimenti, le autorità internazionali sollevano dubbi sulla consegna effettiva delle merci alle popolazioni palestinesi.

Giovedì l’esercito israeliano ha accompagnato i media internazionali in visita al valico di frontiera di Kerem Shalom per mostrare le operazioni di aiuto. Israele afferma di continuare a consegnare rifornimenti a Gaza, ma sostiene che questi non vengono ritirati dalle agenzie delle Nazioni Unite. Il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric ha dichiarato mercoledì che l’organizzazione e i suoi partner non sono stati in grado di ritirare la maggior parte degli aiuti a causa delle “condizioni di insicurezza e delle restrizioni di accesso”. Mercoledì centinaia di palestinesi hanno assaltato un magazzino alimentare delle Nazioni Unite a Gaza nel disperato tentativo di procurarsi qualcosa da mangiare, urlando e spintonandosi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, Israele mostra ai media gli aiuti umanitari nella Striscia

M.O., Gaza: 2 morti in attacco di Israele a ospedale di Khan Younis - Due persone sono morte e numerosi civili sono rimasti feriti nell'attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Younis, secondo quanto riportato dal ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas. 🔗continua a leggere

Ulteriori approfondimenti disponibili online

UE verso la revisione dell'accordo di associazione con Israele. - Aggiornamento del 20 Maggio delle ore 23:20; Gaza, raid israeliano contro la casa di una dottoressa palestinese: uccisi 9 dei suoi 10 figli | Gli Usa allentano le sanzioni sulla Siria; Questo video non mostra aiuti umanitari della Cina per Gaza inviati a maggio 2025; Questo video non mostra dei bambini palestinesi uccisi a Gaza da Israele. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Media: 9 ostaggi vivi e tregua di 60 giorni nella nuova proposta americana - Metsola: a Gaza una situazione catastrofica e inaccettabile "A Gaza la situazione è tragica, catastrofica con troppi figli, uomini, donne che sono morti. Questo non è accettabile". Lo ha detto la pres ... 🔗Segnala msn.com

Gaza, 40 morti nei nuovi raid di Israele. La proposta Usa: 9 ostaggi per 60 giorni di tregua - Per la Us Court of International Trade la legge del 1977 invocata dal presidente non gli dà l'autorità per imporre le tariffe. Saltano anche quelle nei confronti di Cina, Messico e Canada per il traff ... 🔗Da ilfattoquotidiano.it

Guerra Gaza, Witkoff: buone sensazioni su colloqui tregua, verso accordo preliminare. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Gaza, Witkoff: buone sensazioni su colloqui tregua, verso accordo preliminare. LIVE ... 🔗Segnala tg24.sky.it