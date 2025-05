Gaza Humanitarian Foundation Ex agenti della Cia paradisi fiscali e banche d’affari | ecco chi distribuisce gli aiuti

La Gaza Humanitarian Foundation, coinvolta in operazioni di distribuzione degli aiuti umanitari nella Striscia, ha avuto origine nel novembre dello scorso anno, con connessioni che sollevano sospetti legati a ex agenti della CIA, paradisi fiscali e banche d'affari. Scopri chi si nasconde dietro questa organizzazione e il ruolo di potenze straniere e finanziarie nelle operazioni di aiuto in Gaza.

L’operazione era pronta da mesi. La Gaza Humanitarian Foundation ha iniziato a operare lunedì 26 maggio nella distribuzione degli aiuti umanitari nella Striscia. Ma la sua nascita risale al novembre dello scorso anno, mese in cui Donald Trump ha vinto le elezioni, molto prima che il 19 gennaio iniziasse il cessate il fuoco, che il 5 febbraio il tycoon lanciasse l’idea di trasformare l’enclave palestinese nella “ Riviera del Medio oriente ” e che il 18 marzo Israele riprendesse a bombardare. E, soprattutto, molto prima che a inizio maggio si cominciasse a programmare la ripresa della consegna delle derrate alimentari alla popolazione palestinese affamata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza Humanitarian Foundation. Ex agenti della Cia, paradisi fiscali e banche d’affari: ecco chi distribuisce gli aiuti

Se ne parla anche su altri siti

La Gaza Humanitarian Foundation, le società private e la gestione degli aiuti; Tutti i problemi della Gaza Humanitarian Foundation; Non chiamatela ONG, l’ombra politica dietro la gestione degli aiuti a Gaza; Gaza, chi c’è dietro la misteriosa ong cui Netanyahu ha affidato la distribuzione degli aiuti. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Impossibile essere umani. Lo strappo di Jake Wood, ex marine a capo della ong degli aiuti a Gaza - Dimissioni a sorpresa del ceo della Gaza Humanitarian Foundation (GHF), riconosciuta da Usa e Israele, che proprio in queste ore ha aperto il primo punto di ... 🔗huffingtonpost.it scrive

Tutti i problemi della Gaza Humanitarian Foundation - L'ong voluta da Israele per distribuire il cibo nella Striscia potrebbe diventare un altro strumento per usare la fame come arma contro i palestinesi ... 🔗Da ilpost.it

Impossibile essere umani. Lo strappo di Jake Wood, ex marine a capo della ong degli aiuti a Gaza (di F. Cardone) - Jake Wood, ceo della Gaza Humanitarian Foundation (GHF), si è dimesso a poche ore dall’inizio delle operazioni di distribuzione nella Striscia di Gaza. Una decisione clamorosa e inattesa che getta nuo ... 🔗Riporta informazione.it

US-Israel aid plan 'washes' Gaza genocide, says ex-UNRWA spokesperson