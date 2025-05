Gaza Gb critica Israele | Le nuove colonie sono un deliberato ostacolo alla pace | Netanyahu | Nella Striscia non c' è carestia la popolazione è in carne e non fa esercizio

La crisi tra Gaza e Israele si aggrava con le nuove colonie, considerate un ostacolo alla pace da molti analisti. La proposta statunitense di un cessate il fuoco di 60 giorni prevede il rilascio di ostaggi e corpi, mentre Netanyahu continua le operazioni nella striscia.

La nuova proposta Usa per il cessate il fuoco prevede il rilascio di nove ostaggi israeliani vivi e di 18 corpi, a fronte di una tregua di 60 giorni.

Gaza, Meloni non condanna Netanyahu: qualche critica ma nessuna azione concreta - Giorgia Meloni ha finalmente espresso una posizione contraria al piano di Israele per Gaza, sebbene le sue critiche restino superficiali e prive di azioni concrete. 🔗continua a leggere

