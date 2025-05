Gaza Gassmann | Storia non ha insegnato nulla al governo Netanyahu

Alessandro Gassmann esprime tutta la sua preoccupazione sulla drammatica situazione a Gaza, sottolineando come la storia non abbia insegnato nulla al governo Netanyahu. In occasione della presentazione del suo nuovo film ‘A mani nude’, Gassmann denuncia la ripresa di violenze e l’assenza di soluzioni per un conflitto che sembra non avere fine.

Alessandro Gassmann a margine della presentazione della sua ultima interpretazione nel film ‘A mani nude’ di Mauro Mancini parla della situazione a Gaza: “Al momento non mi sembra ci siano soluzioni. Il massacro della operazione di Gaza è qualcosa che pensavamo fosse scomparso e invece riappare esattamente come fu quello terribile del massacro degli ebrei durante il nazifascismo. La storia sembra non abbia insegnato nulla soprattutto al governo Netanyahu che non è totalmente rappresentativo degli israeliani, però è veramente qualcosa di orribile e disumano”. “Io mi espongo – aggiunge – parlo, chiedo pace per una popolazione massacrata e punizioni serie per Netanyahu così come per Hamas”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, Gassmann: “Storia non ha insegnato nulla al governo Netanyahu”

Gaza, Gassmann: “Riappare l’orrore dello sterminio degli ebrei durante il nazi-fascismo” - Alessandro Gassmann ha recentemente suscitato grande riflessione evidenziando come la situazione a Gaza riporta alla memoria i terribili orrori dello sterminio degli ebrei durante il nazi-fascismo. 🔗continua a leggere

