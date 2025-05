Gaza Gassmann | Riappare l’orrore dello sterminio degli ebrei durante il nazi-fascismo

Alessandro Gassmann ha recentemente suscitato grande riflessione evidenziando come la situazione a Gaza riporta alla memoria i terribili orrori dello sterminio degli ebrei durante il nazi-fascismo. Un richiamo urgente alla memoria storica e alla necessità di trovare soluzioni fondamentali per fermare questa tragedia umana.

A Gaza “ riappare l’orrore dello sterminio degli ebrei durante il nazi-fascismo”: a dirlo è Alessandro Gassmann. “Al momento non mi sembra ci siano soluzioni e il massacro della popolazione di Gaza è qualche cosa che pensavamo fosse scomparso e riappare esattamente come fu quello, terribile, del massacro degli ebrei durante il nazi-fascismo. La storia sembra non abbia insegnato nulla soprattutto al governo Netanyahu che non è totalmente rappresentativo degli israeliani, però è veramente qualche cosa di orribile e disumano”, dice l’attore a margine della presentazione della sua ultima interpretazione nel film ‘A mani nude’, di Mauro Mancini. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, Gassmann: “Riappare l’orrore dello sterminio degli ebrei durante il nazi-fascismo”

Cerca Video su questo argomento: Gaza Gassmann Riappare Orrore Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Guterres (ONU): “Gaza trasformata in un campo di sterminio, le porte dell’orrore si sono riaperte” - Per il segretario generale delle Nazioni Unite la Striscia di Gaza è un “campo di sterminio ... “Gli aiuti si sono prosciugati e le porte dell’orrore si sono riaperte”. 🔗Riporta fanpage.it

A Gaza sedici mesi di orrori della necropolitica - È successo, succede ancora. Accade non solo a Gaza, perché la guerra è disgustosa. Ma va guardata con gli occhi di chi vive dentro lo sterminio per non fermarsi a uno sdegno lungo un’ora e a una ... 🔗Scrive ilmanifesto.it

L’orrore del 7 ottobre e il diario da Gaza: i volti della tragedia - L’altro invece è il racconto in prima persona da Gaza dal reporter palestinese Sami ... passare una nottata di svago al Festival Nova. Un orrore diffuso poi sui social dagli stessi assalitori ... 🔗Si legge su repubblica.it