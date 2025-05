Gaza dalla Puglia un segnale al governo | Emiliano interrompe tutti i rapporti con Israele

La Regione Puglia, guidata da Michele Emiliano, ha annunciato l'interruzione di tutti i rapporti con Israele come segnale di solidarietà e vicinanza a Gaza. Questa decisione rappresenta un gesto concreto che il governo regionale intende lanciare per mostrare il proprio sostegno e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla crisi in atto.

Si può fare. Si può lanciare un messaggio a Israele. E la Regione Puglia lo farà da subito, come ha annunciato il presidente Michele Emiliano. Inviando una lettera a tutti i dirigenti e a tutti i dipendenti della Regione Puglia, delle sue agenzie e delle società partecipate, Emiliano ha chiesto di interrompere ogni rapporto “di qualunque natura” con i rappresentanti del governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu. “A causa del genocidio di inermi palestinesi in atto da parte del governo Netanyahu”, Emiliano chiede quindi di fare ciò che l’esecutivo Meloni si rifiuta di fare: inviare un messaggio a Tel Aviv e interrompere ogni rapporto, diplomatico e commerciale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Gaza, dalla Puglia un segnale al governo: Emiliano interrompe tutti i rapporti con Israele

