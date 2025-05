Gaza | concordata una tregua di 60 giorni tra Hamas e Israele

Hamas e Israele hanno concordato una tregua di 60 giorni, come riportato da fonti di Al Arabiya e Al Hadath, con l’obiettivo di ridurre le tensioni nella regione. Il piano Witkoff prevede anche il rilascio di alcuni detenuti e l’impegno garantito dagli Stati Uniti, rappresentando un passo importante verso una de-escalation nel conflitto a Gaza.

Fonti di Al Arabiya e Al Hadath hanno riferito che Hamas e Israele hanno concordato una tregua di 60 giorni. Il piano Witkoff prevedeva anche che il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, garantisca l'impegno di Israele. Il documento Witkoff stabilisce inoltre che Hamas rilasci 10 detenuti vivi e i corpi di altri 18 il primo e il settimo giorno e che aiuti vengano inviati a Gaza immediatamente.

