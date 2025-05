Gaza bambino palestinese accoglie Tajani con un Grazie Italia all’ospedale di Bergamo

Un grazie che risuona forte: un bambino palestinese di otto anni accoglie con parole di gratitudine Antonio Tajani all'ospedale di Bergamo. Un gesto semplice, ma potente, che rappresenta la speranza in un momento di crisi umanitaria. Questo episodio ci ricorda quanto sia importante l'impatto delle azioni solidali dei singoli, in un contesto globale sempre più fragile. La solidarietà può davvero fare la differenza.

“Grazie Italia”. È questa la frase che un bambino palestinese di otto anni ripete con insistenza a chiunque incontri nei corridoi dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è ricoverato dal 15 maggio scorso. Tra le persone che hanno ricevuto il suo saluto, c’è stato anch e il ministro degli esteri e vicepremier Antonio Tajani, in visita al nosocomio bergamasco in occasione di un convegno della Rete italiana obesità. Tajani ha fatto tappa nel reparto pediatrico dove il piccolo, proveniente dalla Striscia di Gaza, è seguito dai medici che stanno valutando il suo stato clinico. Ad accompagnarlo c’era il padre, che ha affidato a un interprete le sue parole: “Ho detto al ministro che vogliamo rimanere qua in Italia e questo bambino diventerà un dottore. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, bambino palestinese accoglie Tajani con un “Grazie Italia” all’ospedale di Bergamo

Bambino palestinese di 8 anni ricoverato al Papa Giovanni di Bergamo

Un bambino palestinese di 8 anni è stato ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, giunto nella città lombarda il 15 maggio grazie a una missione di trasporto sanitario urgente.

