Gaza ambasciatrice palestinese | Italia e Europa si stanno finalmente svegliando sui crimini di Israele

L'ambasciatrice palestinese in Italia sottolinea come Italia ed Europa si stiano finalmente svegliando di fronte alle atrocità che si verificano a Gaza, dove i più innocenti pagano il prezzo più alto. La brutalità contro i bambini, vittime di crimini perpetrati da Israele, rivela una crisi umanitaria che non può più essere ignorata dalla comunità internazionale.

A Gaza “ bambini bruciati vivi, bambini uccisi da una fame procurata volutamente da Israele, bambini senza più braccia né gambe, bambini resi orfani, bambini traumatizzati, per sempre. Queste cose, in questa dimensione spaventosa, si vedono solo a Gaza. Di fronte a queste cose, il mondo si sta finalmente svegliando. L’Europa si sta svegliando. L’Italia si sta svegliando. Senza dimenticare chi è stato al fianco del popolo palestinese da subito, condannando con forza e senza remore il genocidio che Israele sta compiendo a Gaza, non possiamo che accogliere con favore il moltiplicarsi di manifestazioni di vicinanza alla nostra causa e le pur tardive prese di distanza dai crimini di Israele che in questi giorni provengono da più parti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, ambasciatrice palestinese: “Italia e Europa si stanno finalmente svegliando sui crimini di Israele”

A Gaza 45 bambini uccisi in due giorni, la denuncia dell'Unicef - Negli ultimi due giorni, i raid israeliani su Gaza hanno causato la tragica morte di 45 bambini palestinesi, denunciano l'Unicef. 🔗continua a leggere

