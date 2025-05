Gaza 60 giorni di tregua per dieci ostaggi Il piano Usa spacca i fronti | Israele accetta Hamas prende tempo Smentita l’intesa

Dopo 60 giorni di conflitto a Gaza, un nuovo tentativo di tregua si fa strada con la proposta americana di un cessate-il-fuoco di due mesi, che mira a negoziare il rilascio degli ostaggi e ridurre le tensioni. Tuttavia, mentre Israele accetta, Hamas prende tempo e smentisce l’accordo, alimentando le incertezze in un conflitto che resta senza tregua.

Di fronte a un conflitto che non dà tregua, la diplomazia americana prova a rompere lo stallo. Steve Witkoff, inviato speciale della Casa Bianca, ha presentato una proposta di cessate-il-fuoco della durata di sessanta giorni nella Striscia di Gaza. Il piano, trasmesso a Israele e Hamas, punta su una tregua accompagnata da uno scambio di ostaggi e da una graduale riduzione delle operazioni militari. Il piano Usa per la tregua a Gaza. Il piano prevede il rilascio di dieci prigionieri civili israeliani in due fasi, a distanza di una settimana. Hamas dovrebbe inoltre restituire i corpi di 18 ostaggi, in cambio dei resti di 180 palestinesi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Gaza, 60 giorni di tregua per dieci ostaggi. Il piano Usa spacca i fronti: Israele accetta, Hamas prende tempo. Smentita l’intesa

A Gaza 45 bambini uccisi in due giorni, la denuncia dell'Unicef - Negli ultimi due giorni, i raid israeliani su Gaza hanno causato la tragica morte di 45 bambini palestinesi, denunciano l'Unicef. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Gaza 60 Giorni Tregua Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Media: da Netanyahu ok a proposta Usa, tregua di 60 giorni per liberare ostaggi; Fonti da Gaza: Hamas accetta proposta accordo tregua. Inviato Usa smentisce - Procuratrice, nomina nuovo capo dello Shin Bet non valida; Medio Oriente, ok da Israele a proposta di tregua Usa. Witkoff: Hamas accetti; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Israele e Hamas smentiscono l'accordo per una tregua di 60 giorni a Gaza - AGI - Israele e Hamas hanno concordato una tregua di 60 giorni a Gaza. Lo riferisce al Arabiya citando sue fonti. Le stesse fonti affermano che "il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncerà ... 🔗Come scrive msn.com

Gaza, media: «Israele accetta proposta tregua Usa». Accordo con Hamas: cessate il fuoco per 60 giorni - In una serie di attacchi israeliani contro edifici residenziali nel campo profughi di Bureij, nel centro della Striscia di Gaza, sono rimaste uccise 19 persone, scrive Al Jazeera citando il ministero. 🔗Si legge su ilmattino.it

Gaza, media: «Accordo sulla tregua Usa per 60 giorni». Smentita di Israele e Hamas: valutiamo ancora la proposta - In una serie di attacchi israeliani contro edifici residenziali nel campo profughi di Bureij, nel centro della Striscia di Gaza, sono rimaste uccise 19 persone, scrive Al Jazeera citando il ministero. 🔗Da ilmessaggero.it