Gasperini verso la Roma ma quanti addii | i big che lasceranno per il cambio in panchina

Se la possibile sostituzione in panchina alla Roma diventerà realtà, potrebbe innescare una serie di cessioni tra i big squadra. Scopri quali calciatori potrebbero lasciare i giallorossi in vista di un nuovo ciclo guidato da Gasperini o altri cambiamenti in panchina.

Il possibile cambio in panchina in giallorosso, potrebbe portare a una serie di cessioni anche tra i big: ecco di chi si tratta (LaPresse) – SerieANews.com Vi riportiamo da giorni la possibilità che Gian Piero Gasperini alleni la Roma nella prossima stagione. Nelle scorse ore l’ipotesi si è fatta sempre più concreta, dopo il quasi ufficiale annuncio del suo addio dall’Atalanta. Un’avventura durata circa 10 anni e che è giunta al suo atto conclusivo. Nelle prossime settimane, dunque, si potrebbe aprire un nuovo capitolo. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Gasperini verso la Roma, ma quanti addii: i big che lasceranno per il cambio in panchina

