Gasperini verso la Roma il messaggio di Ghisolfi | L’allenatore? Arriva presto…

Per la Roma sta arrivando il momento della verità. Dopo aver archiviato una stagione impegnativa, conclusa al 5° posto in classifica, i giallorossi si apprestano a delineare il futuro. Già, perché il club darà il via ad un nuovo progetto, nella speranza di rimanere nelle parti alte della classifica e centrare la qualificazione in Champions League. Il primo tassello da inserire risulterebbe essere quello legato al nuovo allenatore, con il profilo di Gian Piero Gasperini che sarebbe passato in pole position. Il coach di Grugliasco potrebbe salutare l’Atalanta dopo 9 anni di permanenza, in cui ha portato la Dea a disputare la Coppa Campioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it