Gasperini-Roma | oggi il contatto definitivo con i Friedkin Ghisolfi | "L'allenatore arriverà presto"

Oggi si attendono notizie ufficiali: Gasperini è in fase avanzata di definizione il suo accordo con i Friedkin per diventare il nuovo allenatore della Roma. La trattativa è in dirittura d’arrivo, segnando un passo decisivo verso un nuovo capitolo per il club giallorosso.

La strada è tracciata: Gasperini corre verso la Roma. Oggi è il grande giorno del contatto definitivo con i Friedkin. Non si dovrebbe trattare. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Atalanta-Roma 2-1: Lookman manda Gasperini in Champions League, a Ranieri serve un miracolo - L'Atalanta supera la Roma 2-1, regalando a Gasperini un posto in Champions League, mentre Ranieri si trova ad affrontare una situazione complicata nella corsa al quarto posto. 🔗continua a leggere

Le notizie più recenti da fonti esterne

Allenatore, contatti positivi con Gasperini; SKY - Gasperini-Roma: contatti positivi per un triennale: filtra ottimismo; Di Marzio: Gasperini-Roma, contatti positivi; Gasperini-Roma LIVE: triennale da 7 milioni a stagione. Contatti anche con la Juventus. 🔗Cosa riportano altre fonti

Gasperini-Roma LIVE: le cifre del contratto e le richieste del tecnico - Prosegue la trattativa tra il club e il tecnico di Grugliasco, che ha ormai deciso di lasciare l'Atalanta dopo 9 anni ... 🔗Da msn.com

SKY - Gasperini-Roma: contatti positivi per un triennale: filtra ottimismo - Secondo quanto riferisce SKY Sport sono da registrare contatti positivi nelle ultime ore tra Gian Piero Gasperini e la Roma e questa volta si può arrivare all’accordo definitivo. I segnali sono infatt ... 🔗Scrive msn.com

Di Marzio: “Gasperini-Roma, contatti positivi” - Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, aumentano le possibilità del passaggio di Gian Piero Gasperini alla Roma. 🔗Da calcioatalanta.it