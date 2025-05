Gasperini-Roma | il punto dopo l’incontro e la posizione della Juventus

Gian Piero Gasperini e la Roma: un incontro che ha segnato una svolta nel panorama calcistico italiano. Il tecnico dell'Atalanta è pronto a dire addio, un evento che potrebbe scatenare un effetto domino nel mercato allenatori. La Juventus osserva con attenzione, pronta a sfruttare ogni occasione. Quale sarà il futuro di Gasperini? Le sue scelte influenzeranno non solo il presente, ma anche il destino di molte squadre. Rimanete sintonizzati!

Il punto dopo l’incontro tra Gian Piero Gasperini e la Roma, e la posizione della Juventus al momento. L’incontro di martedì tra Gian Piero Gasperini e l’ Atalanta non ha portato gli effetti sperati. Il faccia a faccia tra le parti non è stato risolutivo, anzi: si è giunti a un punto di non ritorno, il tecnico piemontese lascerà il club orobico. Sulle sue tracce, da tempo c’è la Roma con cui è andato in scena un incontro a Firenze nel primo pomeriggio. L’ormai ex tecnico dei bergamaschi, ha incontrato Ranieri, Ghisolfi e i Friedkin per affrontare i temi legati alla programmazione, il mercato e non solo. 🔗 Leggi su Sportface.it

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus?

In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

Gasperini allenatore Roma diretta, aggiornamenti e ultime news. Calciomercato oggi live

Scrive msn.com: Il tecnico è sempre più vicino a sedersi sulla panchina della società giallorossa. Contatti continui: aggiornamenti in tempo reale ...

LIVE | Roma, con Gasperini manca ancora l’intesa totale: spauracchio Juve

Come scrive msn.com: GASPERINI ROMA ALLENATORE- La saga sul prossimo tecnico della Roma potrebbe essere giunta al capitolo finale. Gian Piero Gasperini ha comunicato all’Atalanta l’intenzione di lasciare Bergamo dopo ben ...

Gasperini, finito il summit con Ghisolfi: la sua risposta alla Roma entro 48 ore

Lo riporta calcionews24.com: Gian Piero Gasperini si prende ancora 48 ore per decidere: conclusosi il summit con la Roma ecco quando darà la sua risposta Gian Piero Gasperini è sempre più vicino alla panchina della Roma. Dopo ave ...