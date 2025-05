Gasperini l’addio all’Atalanta si materializza… a Firenze | incontro con la Roma per il sì

Gian Piero Gasperini sembra ormai vicino all’addio all’Atalanta e alla firma con la Roma, dopo un incontro a Firenze. Manca ancora l’ufficialità, ma le trattative sono in fase avanzata e il trasferimento del tecnico è ormai imminente. Resta da attendere solo la ratifica definitiva dell’accordo.

Manca ancora l’ufficialità, ma ormai si può dire che l’addio di Gian Piero Gasperini all’ Atalanta sia ormai in via di definizione. Il futuro dell’allenatore è alla Roma, con la quale il tecnico va verso la ratifica dell’accordo nel pomeriggio di giovedì 29 maggio, in un incontro che si è svolto a Firenze. La foto di Radio Mana Mana Sport Roma che documenta l'incontro L’uomo alla sinistra di Gasperini nella foto è il direttore sportivo giallorosso, Florent Ghisolfi. Non sono entrati nello scatto, ma a tavola sarebbero stati seduti anche Claudio Ranieri e la proprietà rappresentata dai Friedkin: la persona di spalle, secondo Radio Mana Mana Sport Roma, sarebbe l’interprete che segue la famiglia americana in ogni viaggio italiano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it