La Juventus torna a far parlare di sé, e stavolta nel calciomercato! Con Gasperini in bilico tra Atalanta e Roma, i bianconeri potrebbero inserirsi nella corsa per l'allenatore. Un'intricata situazione che riflette il clima di incertezza nel calcio italiano, dove le panchine ballano più che mai. Sarà il momento giusto per un cambio epocale? Rimanete sintonizzati, il mercato è solo all'inizio!

Gasperini Juventus, i bianconeri potrebbero inserirsi nella corsa per l’allenatore dell’Atalanta: le ultimissime novità. Le ultime notizie su Gasperini e la Roma potrebbero mettere nuovamente in corsa la Juventus per l’allenatore dell’ Atalanta. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, questo temporeggiare potrebbe essere dovuto all’inserirsi di altri club proprio come i bianconeri. PAROLE – «Gian Piero Gasperini si è preso 48 ore di riflessioni con la Roma prima di accettare e firmare il triennale da €5M a stagione proposto dai giallorossi. I capitolini temono che dietro il temporeggiare ci sia il tentativo di inserirsi da parte di altri club come la Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gasperini Juventus, i bianconeri potrebbero inserirsi nella corsa! Il temporeggiare dell’allenatore con la Roma potrebbe essere un segnale: novità

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus?

In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

La Juventus si inserisce per Gasperini: cosa c’è di vero

Scrive fantamaster.it: Gasperini alla Juventus qualora Conte dovesse restare al Napoli. Potrebbe essere questo il clamoroso colpo di scena sulla ...

Juventus delusa, Conte resta a Napoli e Gasperini va verso Roma: Mancini e Pioli le alternative a Tudor

Secondo sport.virgilio.it: Il pressing di De Laurentiis ha avuto successo, Conte non lascerà il Napoli, mente Gasperini è sempre più vicino alla Roma: la Juventus restano Mancini e Pioli come alternative a Tudor ...

Impallomeni: "Gasperini sarebbe la scelta migliore per la Juve"

tuttojuve.com scrive: A parlare di Juventus a Tmw Radio è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni. "Conte, juventino nel midollo, vuole vincere la Champions e dedicarla al ...