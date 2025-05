Gasperini Juventus cosa c’è di vero | i bianconeri pensano al tecnico? Rivelazione sul futuro dell’allenatore in uscita dall’Atalanta

Scopri cosa c’è di vero sulla possibile candidatura di Gasperini alla Juventus, con le ultime novità sul futuro dell’allenatore dell’Atalanta. Secondo Alfredo Pedullà, i bianconeri non avrebbero ancora preso in considerazione il tecnico, che invece aspetta un incontro con la Roma. Resta aggiornato sulle ultime evoluzioni riguardo al mercato degli allenatori.

Gasperini Juventus, cosa c’è di vero: rivelazione sul tecnico ai saluti in casa Atalanta. Novità sul futuro dell’allenatore. Come rivelato da Alfredo Pedullà di Sportitalia, sul suo profilo X, la Juventus mai ha pensato a Gasperini nelle ultime ore. L’allenatore in uscita dall’ Atalanta aspetta di incontrare la Roma dopo il vertice tra i dirigenti giallorossi. Per Gasperini, dunque, tutte le strade portano a Roma. La Juve, invece, attende l’esito del nuovo faccia a faccia tra Conte e De Laurentiis prima di sciogliere le riserve sulla panchina della prossima stagione. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gasperini Juventus, cosa c’è di vero: i bianconeri pensano al tecnico? Rivelazione sul futuro dell’allenatore in uscita dall’Atalanta

Gasperini Juventus, cambia tutto? Colpo di scena per il futuro dell’allenatore dell’Atalanta. Cosa succede - Un nuovo colpo di scena scuote il futuro di Gian Piero Gasperini e della Juventus. Secondo Sky Sport, il tecnico dell'Atalanta, invece di lasciare, avrebbe ricevuto un'importante offerta di rinnovo dal suo attuale club. 🔗continua a leggere

