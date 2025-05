Gasperini Juve Sky contatti indiretti con l’allenatore | la Roma si è mossa in anticipo ma… Quel dettaglio potrebbe essere decisivo Ultime

Il futuro di Gian Piero Gasperini è al centro delle attenzioni: tra contatti indiretti con la Juventus e l'interesse della Roma, la situazione si fa intrigante. Con l'ufficialità della permanenza di Conte al Napoli, il club bianconero potrebbe trovarsi in un momento cruciale per una nuova direzione. Un dettaglio da non sottovalutare? La capacità di Gasperini di valorizzare i giovani, sempre più richiesta nel calcio moderno. Chi vincerà questa sfida?

Gasperini Juve (Sky), contatti indiretti con l'allenatore dell'Atalanta accostato alla Roma: le ultimissime sul suo futuro. Torna prepotentemente il nome di Gasperini per la panchina della Juve dopo l'ufficialità della permanenza di Conte al Napoli. Secondo quanto riportato da Di Marzio, nonostante l'allenatore abbia preso tempo dopo i contatti con la Roma, i giallorossi si sarebbero mossi in anticipo e resta da capire se i bianconeri si inseriranno. PAROLE – «Per la Roma può palesarsi il pericolo Juventus? Al momento ci sono stati contatti solo indiretti, nessuna manifestazione d'interesse concreta.

Gasperini Juve, cambia tutto? Possibile svolta per il tecnico: ecco la decisione sul futuro. Ultime

Gian Piero Gasperini verso una possibile svolta nel suo futuro legato alla Juventus? Ultime indiscrezioni rivelano importanti novità riguardo al tecnico dell’Atalanta.

