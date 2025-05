Gasperini Juve continuano gli incontri con la Roma ma… Manca l’accordo su questi aspetti | l’allenatore attenderà qualche giorno per scegliere La situazione

Gasperini e la Juventus continuano gli incontri con la Roma, ma ancora non si è raggiunto un accordo su alcuni aspetti chiave. L’allenatore attenderà alcuni giorni prima di prendere una decisione definitiva, mentre le trattative tra le parti sono ancora in corso.

Gasperini Juve, continuano gli incontri con la Roma ma cosa filtra sul futuro dell’allenatore: tutti i dettagli. Incontro positivo quello avvenuto oggi, 29 maggio, tra Gasperini e la dirigenza della Roma, rappresentata da Ghisolfi, Ranieri e Friedkin. Il vertice si è svolto in un clima di grande stima e sintonia, ma, come riportato da Di Marzio, non ha ancora prodotto l’accordo definitivo: il tecnico ha infatti chiesto 2-3 giorni per sciogliere le ultime riserve. Durante il confronto si è parlato di programmazione, strategie di mercato e visione tecnica del progetto. L’allenatore dell’Atalanta era uno dei possibili nomi per la panchina della Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gasperini Juve, continuano gli incontri con la Roma ma… Manca l’accordo su questi aspetti: l’allenatore attenderà qualche giorno per scegliere. La situazione

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus?

In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

Cerca Video su questo argomento: Gasperini Juve Continuano Incontri Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Allenatori Serie A 2025-2026, il punto e le ultime news sulle panchine; Serie A, il mercato degli allenatori: le notizie del 28 maggio; Gasperini e dirigenza: incontro cruciale a Zingonia. 🔗Cosa riportano altre fonti

Juventus, è finito il tempo di Giuntoli. Senza Conte, o resta Tudor o arriva Gasperini (Sky Sport)

Secondo ilnapolista.it: “La Juventus aveva puntato su una ricostruzione con Chiellini e Conte, ricostruzione evocativa di un periodo d'oro” ...

Ghisolfi e Ranieri a Roma dopo il vertice con Gasperini

Segnala ansa.it: Il possibile sostituto di Gasperini sarebbe Thiago Motta, ma anche Raffaele Palladino, dimissionario dalla panchina della Fiorentina. La società viola deve a sua volta, e inaspettatamente, guardarsi ...

Gasperini alla Roma? Terminato l'incontro in Toscana: il tecnico deciderà nelle prossime 48 ore

Come scrive msn.com: Oggi c’è stato l’incontro tra Gasperini, i Friedkin, Ranieri e Ghisolfi. Presente anche Claudio Bisceglie (interprete del club). Il luogo – rimasto top secret fino a ...