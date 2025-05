Gasperini finito il summit con Ghisolfi | la sua risposta alla Roma entro 48 ore

Gian Piero Gasperini ha concluso il summit con Ghisolfi e si prende ancora 48 ore per decidere sul suo futuro alla Roma. Le prossime ore saranno decisive per l’annuncio ufficiale dell’allenatore, che si avvicina sempre di più al club capitolino. Resta da capire se sarà lui il nuovo guida tecnica giallorossa.

