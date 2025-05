Gasperini alla Roma | la foto dell’incontro con Ghisolfi nel resort di proprietà dei Friedkin

Gian Piero Gasperini si avvicina sempre di più a diventare il nuovo allenatore della Roma, con un incontro nel suggestivo resort di Firenze tra lui, il direttore sportivo Ghisolfi e Claudio Bisceglia dei Friedkin. Questa foto su Instagram di Radio Manà Sport Roma conferma i primi passi di una trattativa che sta prendendo forma intrigante.

Gian Piero Gasperini è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore della Roma. Radio Manà Sport Roma ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto dell’ incontro tra il tecnico dell’Atalanta e il direttore sportivo giallorosso Florent Ghisolfi, con l’interprete del club Claudio Bisceglia, uomo dei Friedkin, in un resort di Firenze, di proprietà degli americani. L’allenatore dei bergamaschi dovrebbe incontrare anche Claudio Ranieri e gli stessi Friedkin. Le parti si sono viste per sistemare gli ultimi dettagli dell’accordo che potrebbe portare Gasperini sulla panchina della Roma, con l’ Atalanta che attende una risposta definitiva del suo, al momento, allenatore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gasperini alla Roma: la foto dell’incontro con Ghisolfi nel resort di proprietà dei Friedkin

Atalanta-Roma 2-1: Lookman manda Gasperini in Champions League, a Ranieri serve un miracolo - L'Atalanta supera la Roma 2-1, regalando a Gasperini un posto in Champions League, mentre Ranieri si trova ad affrontare una situazione complicata nella corsa al quarto posto. 🔗continua a leggere

