Gasperini alla Roma | basta pancia contano i numeri

Gian Piero Gasperini alla Roma rappresenta un potenziale cambio di rotta, passando da un'immagine polarizzante a un allenatore che potrebbe portare risultati concreti. Basta pancia, ora contano i numeri: scoprire come il suo stile e le sue competenze potrebbero rivoluzionare il club giallorosso.

Gian Piero Gasperini non è mai stato amato a Roma. Troppo diretto, troppo polemico, troppo nemico. Uno che, da avversario, ha esultato in faccia e ha spesso usato parole dure verso l'ambiente giallorosso. Eppure oggi, nel momento in cui tutto può cambiare, è l'uomo che potrebbe portarci dove sogniamo da anni: a vincere. E non per fede, ma per fatti. È arrivato il momento di guardare in faccia la realtà . Di mettere da parte l'istinto, e iniziare a ragionare come una grande squadra. Perché è questo che siamo e che vogliamo essere. E una grande squadra sceglie l'allenatore sulla base dei risultati, della competenza, della credibilità .