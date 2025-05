Gasperini alla Roma 48 ore per decidere | si inserisce la Juventus?

In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione. La corsa all’allenatore si infiamma, con le big di Serie A pronte ad accelerare per assicurarsi il profilo più adatto. La scelta della Roma si avvicina, ma il mercato resta in fibrillazione.

Era solo da capire chi avrebbe fatto la prima mossa per far saltare il banco, e prontamente la situazione si è scaldata in maniera importante. Tutti alla ricerca dell’allenatore giusto a cui affidare la panchina, e i profili altisonanti sulla piazza non sono molti, cosa che sta portando le big di Serie A ad accelerare la ricerca. La Roma ha scelto Gasperini, e questo da un paio di giorni non è più un mistero, con l’arrivo dell’ormai ex tecnico dell’Atalanta ben impostato. C’è ancora però qualcosa da incastrare nei posti giusti. Si è svolto oggi a Firenze l’incontro decisivo tra Gian Piero, Ranieri, Ghisolfi e i Friedkin, quel faccia a faccia propedeutico a presentare all’allenatore il progetto, discutere del suo contratto, del mercato che il club ha in mente e giungere dunque alla fumata bianca. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus?

Atalanta-Roma 2-1: Lookman manda Gasperini in Champions League, a Ranieri serve un miracolo - L'Atalanta supera la Roma 2-1, regalando a Gasperini un posto in Champions League, mentre Ranieri si trova ad affrontare una situazione complicata nella corsa al quarto posto.

