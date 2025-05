Gasperini a un passo dalla Roma E Sarri aspetta l’Atalanta

Nella saga dei vertici di Serie A, Gasperini si avvicina alla Roma mentre Sarri aspetta l'Atalanta, in un mercato allenatori che infiamma il calcio italiano. Con Conte in stand-by e altri tecnici come Palladino, Tudor, Pioli e Motta nel mirino, il toto allenatori tiene viva l'attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori.

TOTO ALLENATORI. In attesa di Conte e del Napoli, un giro di panchine che coinvolge mezza Serie A. Sullo sfondo Palladino, Tudor, Pioli e Motta. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Gasperini a un passo dalla Roma. E Sarri aspetta l’Atalanta

