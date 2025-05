Garlasco un testimone potrebbe mettere Sempio nei guai | cosa salta fuori VIDEO

A quasi vent’anni dal delitto di Chiara Poggi, a Garlasco tornano in primo piano nuove testimonianze che potrebbero mettere in discussione l’intera vicenda, coinvolgendo l’indagato Andrea Sempio e il misterioso legame con il Santuario della Madonna della Bozzola. Scopri cosa salta fuori nel video e come queste confessioni potrebbero cambiare il corso delle indagini.

Il caso di Chiara Poggi, la 26enne uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, continua a far parlare di sé a quasi vent’anni dal delitto. Nuove testimonianze riaccendono l’attenzione sull’indagato Andrea Sempio e su un possibile legame con il Santuario della Madonna della Bozzola, luogo sacro attorno al quale emergono inquietanti sospetti. Le parole di un testimone trasmesse da Mattino 5 News alimentano dubbi e aprono scenari inediti, che l’avvocato di Alberto Stasi definisce “preziosi”. Ecco cosa sappiamo. Leggi anche: Chiara Poggi, il dettaglio sul corpo rivelato dalla madre Leggi anche: Lutto nel cinema, addio al famoso attore: il suo personaggio ha fatto la storia Indagini sul profilo di Sempio: sequestri e scritti sotto analisi. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Garlasco, un testimone potrebbe mettere Sempio nei guai: cosa salta fuori (VIDEO)

Garlasco, perquisizioni a casa Sempio alla luce dei tabulati telefonici di casa Poggi - A Garlasco, le forze dell'ordine hanno eseguito perquisizioni nella casa di Sempio, sulla base dei tabulati telefonici relativi a Chiara Poggi. 🔗continua a leggere

