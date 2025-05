Garlasco un testimone | Andrea Sempio visto più volte al Santuario della Bozzola E c' era anche Chiara Poggi L' avvocato di Alberto Stasi | Lo diremo alla Procura

Un testimone ha rivelato di aver visto più volte Andrea Sempio al Santuario della Bozzola, alimentando sospetti sulle sue eventuali connessioni con il caso di Chiara Poggi. La rivelazione, fatta durante un’intervista a "Chi l'ha visto?", apre nuove ipotesi sul possibile legame tra l’omicidio e il contesto locale.

Esiste un legame tra l'omicidio di Chiara Poggi, Andrea Sempio e il Santuario della Madonna della Bozzola? Secondo un testimone intervistato da "Chi l'ha visto?" la. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Garlasco, un testimone: «Andrea Sempio visto più volte al Santuario della Bozzola. E c'era anche Chiara Poggi». L'avvocato di Alberto Stasi: «Lo diremo alla Procura»

