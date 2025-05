Garlasco | se Alberto Stasi fosse innocente il risarcimento sarebbe a sei zeri Ecco i precedenti

Dopo diciotto anni dall'omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco torna al centro dell'attenzione, riaccendendo il dibattito sulla presunzione di innocenza di Alberto Stasi. Se si ipotizzasse la sua innocenza, il risarcimento per errori giudiziari potrebbe raggiungere cifre a sei zeri, come dimostrano precedenti simili nel sistema italiano.

Diciotto anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco torna a far rumore. E con esso, una domanda che pesa come un macigno: e se Alberto Stasi fosse innocente? Condannato a 16 anni di carcere, l’eventuale revisione del processo aprirebbe uno squarcio devastante nel sistema giudiziario italiano, sollevando non solo lo spettro di una delle più gravi ingiustizie recenti, ma anche la prospettiva concreta di un maxi-risarcimento da parte dello Stato. Non sarebbe la prima volta. I casi di Enzo Tortora, Giuseppe Gulotta, Beniamino Zuncheddu e molti altri dimostrano che in Italia si può finire in carcere da innocenti, vittime di indagini affrettate, processi imperfetti e pregiudizi mediatici. 🔗 Leggi su Panorama.it