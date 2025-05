Garlasco notizia choc su Sempio e la sua avvocata | cosa gli è successo

Scopri gli ultimi sviluppi sul caso di Chiara Poggi a Garlasco, con la recente iscrizione nel registro degli indagati di Andrea Sempio, l’avvocata coinvolta e l’inquietante episodio che alimenta la tensione. Restiamo aggiornati su questa intricata vicenda ancora avvolta nel mistero.

La tensione attorno al caso di Chiara Poggi, a 18 anni dal delitto, continua a salire. Dopo la nuova iscrizione nel registro degli indagati di Andrea Sempio, accanto ad Alberto Stasi, un nuovo inquietante episodio getta ombre sull’inchiesta. Ecco tutti i dettagli dell’allarme partito dai carabinieri di Abbiategrasso. Leggi anche: Garlasco, un testimone potrebbe mettere Sempio nei guai: cosa salta fuori (VIDEO) L ’avvocata di Sempio ha ricevuto gravi minacce di morte via email. Due email inviate a distanza di un minuto, stesso testo intimidatorio, stesso mittente anonimo. I titoli parlano da soli: “ Sei morta ” e “ Ucciderò te e Sempio ”. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Garlasco, notizia choc su Sempio e la sua avvocata: cosa gli è successo

Garlasco, perquisizioni a casa Sempio alla luce dei tabulati telefonici di casa Poggi - A Garlasco, le forze dell'ordine hanno eseguito perquisizioni nella casa di Sempio, sulla base dei tabulati telefonici relativi a Chiara Poggi. 🔗continua a leggere

