Garlasco non è la mela | è l’albero Cosa manca in tv nel dibattito sul processo

Garlasco non è solo un nome di cronaca, ma rappresenta simbolicamente un dibattito più ampio sulla giustizia e la verità in Italia. Nel caso che ha sconvolto l'opinione pubblica, manca ancora un confronto serio e approfondito sui dettagli del processo, che spesso vengono trascurati dai talk show televisivi. /// (Nota: Ho omesso il riferimento al contenuto a pagamento poiché non può essere incluso in una breve introduzione. Se desideri, posso adattarlo.)

Si scrive Garlasco, si legge Italia. Sono passate ormai tre settimane da quando uno dei casi di cronaca nera più appassionanti degli ultimi anni.

