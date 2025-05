Garlasco | minacce di morte all’avvocata di Sempio

A Garlasco, l’avvocata Angela Taccia, consulente di Andrea Sempio nell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, ha ricevuto gravi minacce di morte via email, accompagnate da immagini inquietanti di armi e strumenti di violenza. Questo episodio sottolinea la crescente preoccupazione per la sicurezza degli operatori della giustizia in casi delicati come questo.

L’avvocata Angela Taccia, legale di Andrea Sempio nell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi avvenuto la mattina del 13 agosto 2007, ha ricevuto gravi minacce di morte via email, che contenevano anche una foto inquietante raffigurante un fucile a pompa affiancato da oggetti potenzialmente usati per atti di violenza, come martelli e pinze. Le minacce provenivano da . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Garlasco: minacce di morte all’avvocata di Sempio

