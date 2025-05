Garlasco minacce di morte all’avvocata di Andrea Sempio | Vi ucciderò col mio fucile a pompa

Garlasco, un avvocato di Andrea Sempio ha ricevuto grave minaccia di morte via email, chiedendo di essere uccisa con un fucile a pompa. La legale Angela Taccia si è rivolta ai carabinieri dopo aver ricevuto messaggi intimidatori in relazione al caso di Chiara Poggi.

L’avvocata Angela Taccia, legale di Andrea Sempio – attualmente indagato dalla Procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi, in concorso con ignoti o con Alberto Stasi – si è rivolta ai carabinieri dopo aver ricevuto gravi minacce di morte via email. Secondo quanto emerso, due messaggi minatori sarebbero arrivati a distanza di un solo minuto. In uno, l’oggetto era: “Sei morta”. Nell’altro: “Ucciderò te e Sempio”. Entrambi i messaggi avevano lo stesso contenuto testuale, e in allegato una foto inquietante: alcuni oggetti appoggiati su un tavolo, tra cui un fucile a pompa, pinze, un martello e guanti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Garlasco, minacce di morte all’avvocata di Andrea Sempio: “Vi ucciderò col mio fucile a pompa”

