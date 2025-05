Garlasco lo psicologo del carcere | Stasi cerca piacere in modo non convenzionale Carabinieri al lavoro sul profilo di Sempio

A Garlasco, lo psicologo del carcere e le forze dell'ordine lavorano intensamente sul profilo di Andrea Sempio, mentre i carabinieri del Racis analizzano il caso di Alberto Stasi, detenuto modello e semilibero. Scopri come le indagini e gli aspetti psicologici si intrecciano in questa delicata fase investigativa.

Mentre il Raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche (Racis) è al lavoro oramai da qualche giorno per tracciare il profilo psicologico di Andrea Sempio su delega della procura di Pavia, dalle relazioni del Tribunale di Sorveglianza che ha concesso la semilibertĂ ad Alberto Stasi, come suo diritto e in quanto detenuto modello, emergono alcune difficoltĂ dell’allora fidanzato di Chiara Poggi, per cui è stato condannato a 16 anni in via definitiva a 16 anni. In dieci anni, dopo essersi presentato al portone dell’istituto di Bollate subito dopo il verdetto della Cassazione, Stasi ha affrontato le difficoltĂ della vita dietro le sbarre, ha avuto accesso al lavoro esterno, ai permessi premi e dallo scorso aprile alla semilibertĂ . 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, lo psicologo del carcere: “Stasi cerca piacere in modo non convenzionale”. Carabinieri al lavoro sul profilo di Sempio

