Garlasco l' impronta 33 l' intonaco scomparso il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi per decidere il destino di Andrea Sempio e Alberto Stasi

Scopri gli sviluppi dell'indagine su Chiara Poggi a Garlasco, con l'impronta 33 e l'analisi del DNA sotto le unghie di Chiara. La battaglia legale tra accusa e difesa si intensifica, riaprendo il caso e il dibattito su Andrea Sempio e Alberto Stasi.

È cominciata la battaglia tra accusa e difesa nella nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi con cui la Procura di Pavia ha riacceso i riflettori su Andrea Sempio, l'amico del.

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c'entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

