Garlasco l' ex Ris Luciano Garofano | Sull' impronta 33 non c' è sangue è una certezza scientifica La consulenza salva Andrea Sempio?

Scopri come l'impronta 33, trovata nel delitto di Garlasco, rappresenta una svolta decisiva nelle indagini, grazie alla consulenza scientifica di Luciano Garofano. La certezza che "non c'è sangue" su quell'impronta apre nuove piste e dimostra l'importanza delle analisi forensi nell'equilibrio delle indagini.

Nel mistero del delitto di Garlasco c'è un nuovo elemento che sembrava dover cambiare l'esito delle indagini: è l'impronta 33, quella sul muro delle scale vicino al corpo di. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Garlasco, l'ex Ris Luciano Garofano: «Sull'impronta 33 non c'è sangue, è una certezza scientifica». La consulenza salva Andrea Sempio?

Garlasco, Luciano Garofano rompe il silenzio sull’impronta trovata in cantina - Garlasco, Luciano Garofano rompe il silenzio sull’impronta trovata in cantina. Nel caso dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007, ogni dettaglio torna al centro dell’attenzione, tra nuovi risvolti e interpretazioni. 🔗continua a leggere

