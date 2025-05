Garlasco l’ex capo del Ris smonta le accuse a Sempio | Impronta 33? Non c’è sangue Le nuove tecnologie d’analisi? Photoshop

L'ex capo del RIS smonta le accuse a Sempio nel caso di Garlasco, evidenziando che l'impronta 33 trovata sul luogo del delitto non indica sangue né prove determinanti, grazie alle nuove tecnologie di analisi digitale come Photoshop. Scopri come le recenti innovazioni e l'intervento di esperti hanno rivisto la ricostruzione degli eventi nel caso di Chiara Poggi.

Pavia – L’ impronta numero 33 trovata sul muro delle scale vicino al corpo di Chiara Poggi continua a dividere esperti e investigatori. Mentre la Procura di Pavia ha riaperto l’inchiesta accusando dell’omicidio di Garlasco Andrea Sempio, la difesa smonta le accuse con l’aiuto di uno dei massimi esperti forensi italiani. Luciano Garofano, ex generale e comandante del Reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri, che all’epoca del delitto era a capo delle indagini forensi, ha incontrato gli avvocati di Sempio – Massimo Lovati e Angela Taccia – per preparare una consulenza difensiva che ribalta le carte in tavola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Garlasco, l’ex capo del Ris smonta le accuse a Sempio: “Impronta 33? Non c’è sangue. Le nuove tecnologie d’analisi? Photoshop”

Garlasco, pm: “C’è impronta di Sempio”. Traccia inutile per i Ris - Nel caso di Garlasco contro il nuovo indagato Andrea Sempio, la Procura di Pavia evidenzia un’impronta di sempio trovata vicino al corpo di Chiara Poggi. 🔗continua a leggere

Se ne parla anche su altri siti

L'ex comandante del Ris: «Su Garlasco il processo ha stabilito che Stasi è colpevole, una nuova traccia può non significare nulla. Con Schwazer non è stata fatta giustizia»; Garlasco, l'ex capo del Ris: C'è un solo colpevole e si chiama Alberto Stasi. L'impronta di Sempio...; Garlasco, l'ex capo del Ris: «L'impronta di Sempio? Era inutile. L'assassino di Chiara Poggi non è mai sceso i; Garlasco, parla Garofano (ex Ris): “Non c’era sangue su quell’impronta. E l’assassino non è sceso lungo le scale”. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Garlasco, l'ex capo del Ris: «L'impronta di Sempio? Era inutile. L'assassino di Chiara Poggi non è mai sceso in cantina» - Quando nel 2007 è stata uccisa Chiara Poggi, il generale Luciano Garofano era comandante del Ris di Parma. Oggi è consulente della difesa ... 🔗Si legge su msn.com

Delitto di Garlasco, l'ex generale Garofano: "Sull'impronta 33 non c'è sangue" - "È una certezza scientifica", ha fatto sapere l'ex comandante del Ris dei carabinieri, che ha avuto un colloquio con i legali dell'indagato Andrea Sempio in vista di una consulenza difensiva. 🔗Segnala tg24.sky.it

Delitto di Garlasco, l’ex Ris Luciano Garofano: “Sull’impronta 33 non c’è sangue, è una certezza scientifica” - Garofano smentisce la presenza di sangue sull’impronta 33 nel caso Garlasco: “Una certezza scientifica”, afferma l'ex comandante del RIS. 🔗Lo riporta blitzquotidiano.it