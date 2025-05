Garlasco la chiavetta Usb di Chiara Poggi e l' allarme disattivato più volte la sera prima del delitto

Scopri i dettagli inquietanti sulla notte precedente al delitto di Chiara Poggi, quando la giovane disattivò ripetutamente l'allarme e condusse ricerche su abusi e delitti. Cosa nascondeva quella sera e quale collegamento ha la chiavetta USB trovata a Garlasco?

La sera prima del delitto Chiara Poggi disattivò l'allarme più volte. Perché? E per quale motivo fece ricerche web su abusi e delitti?. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Garlasco, la chiavetta Usb di Chiara Poggi e l'allarme disattivato più volte la sera prima del delitto

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio. 🔗continua a leggere

