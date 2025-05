Garlasco il cambio di vita di Sempio indagato | notti fuori casa e lavori in negozi diversi

Scopri il cambiamento di vita di Sempio a Garlasco, coinvolto in un caso che ha attirato l'attenzione. Tra notti fuori casa e lavori in negozi diversi, il suo avvocato svela le tensioni e le tensioni cresciute, con uno sfogo sorprendente: "Fabrizio Corona mi urlava dietro".

Lo sfogo della sua legale: "L'altro giorno mi ha chiamata terrorizzato: c'è qui Fabrizio Corona che mi urla dietro". 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Garlasco, il cambio di vita di Sempio (indagato): notti fuori casa e lavori in negozi diversi

